Зырянов: Пока работы нет, но я все еще тренер, просто не действующий

«Пока работы нет. Было несколько предложений, но по не зависящим от меня причинам, нам не удалось договориться. А пока что я в Петербурге. Но я все еще тренер, просто не действующий. Так что из футбола я не выпал», — приводит слова Зырянова «Спорт День за Днем».