Экс-игрок «Спартака» Ари заявил, что дистанционно проголосует за Путина
Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари сообщил, что будет дистанционно голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах.
Спартак
Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари сообщил, что будет дистанционно голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах.
«Сейчас у меня много дел в Бразилии. Много работы со своей футбольной командой. Я очень скучаю по России и хочу приехать. Думаю, приеду летом. Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», — сказал Ари «Матч ТВ».
В июле 2018 года бразилец Ари получил российское гражданство.