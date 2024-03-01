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11:45 (мск), источник: Московский комсомолец

Экс-игрок «Спартака» Ари заявил, что дистанционно проголосует за Путина

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари сообщил, что будет дистанционно голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас у меня много дел в Бразилии. Много работы со своей футбольной командой. Я очень скучаю по России и хочу приехать. Думаю, приеду летом. Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», — сказал Ари «Матч ТВ».

В июле 2018 года бразилец Ари получил российское гражданство.

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