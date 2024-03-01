Экс-игрок «Спартака» Ари заявил, что дистанционно проголосует за Путина

«Сейчас у меня много дел в Бразилии. Много работы со своей футбольной командой. Я очень скучаю по России и хочу приехать. Думаю, приеду летом. Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», — сказал Ари «Матч ТВ».