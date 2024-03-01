Слуцкий начинает борьбу за титул. Подробный гайд по чемпионату Китая

В первый день весны стартует чемпионат Китая. Ещё несколько лет назад на фоне гигантских трат клубов Поднебесной местная Суперлига вызывала, возможно, самый большой интерес после топ-5 лиг Европы. Но и теперь есть повод последить за китайским чемпионатом, ведь там работают представители России — Леонид Слуцкий и его ассистенты Василий Березуцкий и Олег Яровинский. Какие шансы на золото у их «Шанхай Шэньхуа» и кто из звёзд до сих пор пылит в Китае? Ответы — в этом материале.

Кто конкуренты команды Слуцкого в борьбе за чемпионство?

Когда Слуцкий только возглавил «Шанхай Шэньхуа» и прилетел в Китай, его первым делом спросили о готовности бороться с командой за чемпионский титул. Российский тренер подтвердил — такая цель есть:

«Мы будем стараться. Я всегда нацелен на титул. Знаю, что конкуренция здесь очень высокая, но сделаю всё, что в моих силах».

На самом деле, Слуцкому будет очень непросто положить золотые медали в выигранный уже Суперкубок Китая. Его команда — не главный фаворит. Сезон-2023 «Шанхай Шэньхуа» завершил только на пятом месте. Выше в таблице были чемпион страны «Шанхай Порт», «Шаньдун Тайшань», «Чжэцзян Гринтаун» и «Чэнду Жунчэн». Чтобы у вас не заболела голова от сложных незнакомых названий, мы не будем перечислять тех, кто финишировал ниже. Скажем лишь, что в Суперлиге, как и в РПЛ, играют 16 команд — в два круга.

По версии Transfermarkt, и состав у «Шанхай Шэньхуа» только пятый в чемпионате Китая. Игроки команды стоят в общей сумме € 11,38 млн. Лидирует с отрывом действующий чемпион «Шанхай Порт» (€ 17,73 млн), а за ним идут «Шаньдун Тайшань» (€ 12,79 млн), «Бэйцзин Гоань» (€ 12,28 млн) и «Чжэцзян Гринтаун» (€ 11,54 млн). В общем, доминируют в Суперлиге те, кто и должен, исходя из подбора игроков и бюджетов.

По итогам сезона-2023 три лучшие команды чемпионата Китая заработали путёвки в азиатскую Лигу чемпионов. Но «Шанхай Шэньхуа» повезло — новый клуб Слуцкого тоже получил место в главном клубном соревновании Азии. Случилось это благодаря тому, что предшественник российского тренера У Цзиньгуй выиграл в ноябре Кубок Китая. В момент триумфа, вероятно, У был главным весельчаком в «Шанхай Шэньхуа». Но потом, говорят, Цзиньгуй сильно удивился и расстроился, узнав, что руководство не продлит с ним контракт ради назначения Слуцкого.

Кто из известных игроков остался в чемпионате Китая?

В чемпионате Китае по-прежнему много легионеров, но их количество ограничивает лимит. В заявку на матч можно включать пятерых иностранцев, а на чемпионат — шестерых. Кроме того, в течение сезона через заявку клуба могут пройти не более семерых зарубежных футболистов.

После того как в Китае ввели полоток зарплат, в местную лигу уже не едут звёзды мирового футбола. Новое направление для них — Саудовская Аравия. В 2021-м в Поднебесной решили платить новым легионерам не более € 3 млн в год. Этот потолок не включает бонусы и налоги. Зарплаты китайских футболистов тогда же упали до суммы, равной приблизительно € 1,29 млн, а сборники получили возможность зарабатывать чуть больше.

Почти все звёзды уехали из Китая, но кое-кто всё же остался. Например, ещё в прошлом сезоне в местной Суперлиге выступал экс-игрок сборной Бельгии и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, вошедший с 11 голами в топ-10 бомбардиров. Но зимой 2024-го двухметровый полузащитник объявил о завершении карьеры. А лучшим ассистентом прошлого сезона с 13 голевыми передачами стал экс-хавбек сборной Бразилии и «Челси» Оскар. Ему уже 32 года, и он звезда чемпиона — «Шанхай Порт».

Именно Оскар — самый дорогой игрок чемпионата Китая: Transfermarkt оценивает его в € 5 млн. Точнее, бразилец делит первое место со своим соотечественником, 23-летним вингером Тьяго Андраде, который ранее выступал на родине за «Баию» и в МЛС за «Нью-Йорк Сити».

В топ-10 по стоимости футболистов Суперлиги входят исключительно легионеры, но громких имён среди них нет. В тройку наиболее ценных входит экс-вингер «Эспаньола» Матиас Варгас, сыгравший однажды за сборную Аргентины.

К Слуцкому в зимнее окно приехал защитник Уилсон Манафа, который до прошлого лета был в «Порту», поиграл в Лиге чемпионов. Перед этим сезоном Манафа едва не перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Сообщалось, что армейцы согласовали с ним контракт, но всё же не стали подписывать.

В других китайских клубах можно обнаружить знакомых нам по РПЛ защитников Вараздата Арояна и Раде Дугалича, полузащитников Эванса Кангву и Георгия Жукова.

Какое событие в этом году было самым громким в китайском футболе?

Одна из бед китайского футбола, с которой борются местные власти, — коррупция. В XXI веке было несколько громких дел, которые завершались серьёзными наказаниями для чиновников, судей, тренеров и игроков. Вот и в этом году завершилось крупное расследование, по результатам которого за решёткой оказались экс-полузащитник «Эвертона» Ли Те, бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань и один из экс-руководителей ассоциации Ду Чжаоцай.

Ли Те получил пожизненный срок за то, что давал взятки в больших количествах и организовывал договорные матчи во втором по уровню дивизионе чемпионата Китая. В частности, в 2018 году он дал взятку в размере приблизительно $ 422 тыс., чтобы получить место главного тренера сборной Китая. С национальной командой Ли Те проработал с октября 2019-го по декабрь 2021-го, в 13 матчах одержал шесть побед при двух ничьих и пяти поражениях. Однако не решил задачу выхода на ЧМ-2022 и оставил свой пост.

До этого пострадала и новая команда Слуцкого. В начале 2010-х у «Шанхай Шэньхуа» отобрали последний в его истории чемпионский титул, завоёванный в 2003 году. Выяснилось, что руководство клуба давало взятки судьям, чтобы обеспечить нужный результат и организовало договорной матч. Среди прочих был арестован судья Лу Цзюнь, которого посадили на пять с половиной лет. А глава судейского корпуса Чжан Цзяньцянь, помогавший «Шанхай Шэньхуа» забрать золото, получил 12 лет тюрьмы.

В 2013 году ФИФА дисквалифицировала 58 чиновников и игроков из чемпионата Китая за участие в договорняках. Пожизненно отстранили от футбола 33 из них. Ещё 25 человек получили бан на пять лет.