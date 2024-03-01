The Telegraph: Планы по введению синей карточки в футболе находятся под угрозой срыва

По информации источника, планы по внедрению новой постоянной карточки в футболе могут быть отменены уже на ближайшем собрании Совета Международной футбольной ассоциации (Ifab), которое состоится в субботу, 2 марта.

Также сообщается, что среди других предложений, которые будут обсуждаться в субботу, — опробовать ещё одну меру в стиле регби, которая запретит любому игроку, кроме капитана команды, приближаться к судьям матча.