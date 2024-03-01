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17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

The Telegraph: Планы по введению синей карточки в футболе находятся под угрозой срыва

Планы по введению синей карточки в футболе находятся под угрозой срыва. Об этом сообщает The Telegraph.

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Источник: Reuters

По информации источника, планы по внедрению новой постоянной карточки в футболе могут быть отменены уже на ближайшем собрании Совета Международной футбольной ассоциации (Ifab), которое состоится в субботу, 2 марта.

Также сообщается, что среди других предложений, которые будут обсуждаться в субботу, — опробовать ещё одну меру в стиле регби, которая запретит любому игроку, кроме капитана команды, приближаться к судьям матча.

О возможном изменении было объявлено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в рамках протоколов sin-bin, согласно которым игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат преднамеренный фол или проявят несогласие с официальным представителем матча. Также сообщается, что игрок должен получить красную карточку, если он получил две синие карточки в течение матча или комбинацию жёлтой и синей.

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