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23:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Аль-Наср» Роналду на 9 очков отстал от «Аль-Хилаля». Команда Малкома выиграла 15 матчей подряд в лиге саудовской Аравии

«Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Иттихад» Карима Бензема (3:1) в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

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«Аль-Наср» Роналду на 9 очков отстал от «Аль-Хилаля». Команда Малкома выиграла 15 матчей подряд в лиге саудовской Аравии | Источник: Sports.Ru

Таким образом, команда набрала 62 очка и продолжает лидировать в чемпионате. «Аль-Наср» Роналду, занимающий второе место, отстал уже на 9 очков после того, как вчера сыграл в ничью с «Аль-Хаземом» (4:4).

Стоит отметить, что «Аль-Хилаль» побеждает в 15 матчах национального чемпионата подряд. Последний раз они сыграла в ничью с «Дамаком» (1:1) еще в сентябре прошлого года. В этом сезоне у команды нет ни одного поражения.

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