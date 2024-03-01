«Аль-Наср» Роналду на 9 очков отстал от «Аль-Хилаля». Команда Малкома выиграла 15 матчей подряд в лиге саудовской Аравии

Таким образом, команда набрала 62 очка и продолжает лидировать в чемпионате. «Аль-Наср» Роналду, занимающий второе место, отстал уже на 9 очков после того, как вчера сыграл в ничью с «Аль-Хаземом» (4:4).

Стоит отметить, что «Аль-Хилаль» побеждает в 15 матчах национального чемпионата подряд. Последний раз они сыграла в ничью с «Дамаком» (1:1) еще в сентябре прошлого года. В этом сезоне у команды нет ни одного поражения.