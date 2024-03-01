Месси, Гарначо, Ди Мария, Альварес, Лаутаро, Отаменди вызваны в сборную Аргентины на мартовские товарищеские матчи

Месси, Гарначо, Ди Мария, Альварес, Лаутаро, Отаменди вызваны в сборную Аргентины на мартовские товарищеские матчи

В состав попало 26 игроков. Аргентина проведет два товарищеских матча в США: против Сальвадора 22 марта и против Коста-Рики 26 марта.