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1 марта, источник: Sports.Ru

Месси, Гарначо, Ди Мария, Альварес, Лаутаро, Отаменди вызваны в сборную Аргентины на мартовские товарищеские матчи

В состав попало 26 игроков. Аргентина проведет два товарищеских матча в США: против Сальвадора 22 марта и против Коста-Рики 26 марта.

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Состав сборной Аргентины:

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Франко Армани («Ривер Плейт»);

Защитники: Херман Пеccелья («Бетис»), Неуэн Перес («Удинезе»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Валентин Барко («Брайтон»), Науэль Молина («Атлетико»);

Полузащитники: Эксекиэль Паласиос («Байер»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Леандро Паредес («Рома»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Нико Гонсалес («Фиорентина»);

Нападающие: Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Факундо Буонанотте («Брайтон»), Валентин Карбони («Монца»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер), Пауло Дибала (“Рома”).

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