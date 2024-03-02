Глушаков о переходе в «Урарту»: Позвонил Челоянц, сказал, что у меня есть 10−15 минут, чтобы принять решение

«Быстро все произошло, я так контракт впервые подписывал. В ускоренном виде — никогда так контракт не подписывал. Во-первых, Долгов пришел, пообщались с ним, он мне сказал, что если не будет варианта или что-то у тебя не получится или еще что-то будет не так, приезжай, ты же знаешь и тренера, и президента. Я сказал, что дело не в том, что будет или не будет варианта — это чемпионат Армении, интересный чемпионат, команда чемпионская. Потом позвонил Джеван Крикорович (Челоянц, акционер “Урарту”. — Sport24), пообщались с ним. Сказал, что у меня есть 10−15 минут, потому что трансферное окно скоро закроется, у команды очень важная игра против “Пюника”. Приехал домой, с женой быстро пообщались. Я собрал вещи, поехал в аэропорт, распечатал контракт, подписал его, отправил сюда. Утром прошел медобследование и уже сыграл игру. Так что все быстро произошло», — цитирует Глушакова сайт «Урарту».