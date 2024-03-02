Владимир Быстров: «Овечкин догонит Гретцки через полтора года» | Источник: Sports.Ru

— Вы играли за «Чисто Питер» в Медиалиге. Хоккейный вопрос — когда Овечкин догонит Гретцки по голам?

— Через полтора года, — сказал Быстров.

Сейчас на счету 38-летнего Овечкина 839 голов. Минувшей ночью он отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2). В этом сезоне нападающий «Вашингтона» забросил 17 шайб в 56 играх.