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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Владимир Быстров: «Овечкин догонит Гретцки через полтора года»

Бывший полузащитник сборной России по футболу сделал предположение о том, что рекорд Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894) скоро будет побит.

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Владимир Быстров: «Овечкин догонит Гретцки через полтора года» | Источник: Sports.Ru

— Вы играли за «Чисто Питер» в Медиалиге. Хоккейный вопрос — когда Овечкин догонит Гретцки по голам?

— Через полтора года, — сказал Быстров.

Сейчас на счету 38-летнего Овечкина 839 голов. Минувшей ночью он отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2). В этом сезоне нападающий «Вашингтона» забросил 17 шайб в 56 играх.

839-й гол Овечкина: начал камбэк, его бросок вратарь даже не увидел.

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