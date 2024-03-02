Владимир Быстров: «Овечкин догонит Гретцки через полтора года»
Бывший полузащитник сборной России по футболу сделал предположение о том, что рекорд Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894) скоро будет побит.
Бывший полузащитник сборной России по футболу сделал предположение о том, что рекорд Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894) скоро будет побит.
— Вы играли за «Чисто Питер» в Медиалиге. Хоккейный вопрос — когда Овечкин догонит Гретцки по голам?
— Через полтора года, — сказал Быстров.
Сейчас на счету 38-летнего Овечкина 839 голов. Минувшей ночью он отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2). В этом сезоне нападающий «Вашингтона» забросил 17 шайб в 56 играх.
839-й гол Овечкина: начал камбэк, его бросок вратарь даже не увидел.