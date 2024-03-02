Фердинанд включил Роналду, Агуэро, Руни, де Брюйне, ван дер Сара и себя в сборную «МЮ» и «Ман Сити» XXI века

Фердинанд включил Роналду, Агуэро, Руни, де Брюйне, ван дер Сара и себя в объединенную сборную «МЮ» и «Ман Сити» XXI века | Источник: Sports.Ru

Место в воротах Фердинанд отдал Эдвину ван дер Сару. «Я считаю его выдающимся игроком. Я думаю, у Давида Де Хеа было больше выдающихся моментов, но ван дер Сар был успокаивающим фактором и привносил баланс. Он был одним из первых вратарей того поколения, который также великолепно играл ногами. Так что я выберу ван дер Сара».

В линию обороны экс-футболист включил Патриса Эвра, Неманю Видича, самого себя и Кайла Уокера, назвав последнего лучшим правым защитном в истории АПЛ.

В полузащиту Фердинанд поставил Кевина де Брюйне и Пола Скоулза, а соведущий его шоу Стивен Хаусон добавил Яя Туре.

Места в атаке заняли Криштиану Роналду, Уэйн Руни и Серхио Агуэро. Аргентинца Фердинанд назвал самым сложным форвардом, против которого он играл.