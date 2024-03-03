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00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар о Месси: «Лео — великий человек, надеюсь, мы снова сыграем вместе. Думаю, он очень счастлив в Майами, а если он счастлив, то и я тоже»

Форвард «Аль-Хилаля» Неймар посетил Гран-при Бахрейна, чтобы поддержать своего друга Льюиса Хэмилтона.

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Неймар о Месси: «Лео — великий человек, надеюсь, мы снова сыграем вместе. Думаю, он очень счастлив в Майами, а если он счастлив, то и я тоже» | Источник: Sports.Ru

Бразильца спросили о его бывшем партнере по «Барселоне» и «ПСЖ» Лионеле Месси.

"Я надеюсь, мы снова сыграем вместе.

Лео — великий человек, его все знают. Думаю, он очень счастлив [в «Интер Майами»], а если он счастлив, то и я тоже", — заявил Неймар.

Бразилец не играет с октября прошлого года из-за травмы передней крестообразной связки и разрыва мениска в матче квалификации ЧМ против Уругвая.

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