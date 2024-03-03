Дубли Месси и Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Орландо Сити» в матче МЛС

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240654&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды играли на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США). Игра началась в 00:30 по московскому времени. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Уже на 4-й минуте счёт встречи открыл Луис Суарес, забивший дебютный гол в МЛС с передачи Юлиана Гресселя. Через семь минут уругвайский форвард с ассиста всё того же Гресселя оформил дубль. На 29-й минуте Роберт Тэйлор довёл счёт до разгромного, забив с передачи Суареса.

Во втором тайме на 57-й и 62-й минутах дубль оформил Лионель Месси. В одном из голов снова поучаствовал Луис Суарес, прибавивший к двум мячам ещё и две голевые передачи.