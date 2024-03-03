Месси о дубле Суареса: «Все знают, на что способен Луис. Когда меньше всего ждешь, он выигрывает матч, забивая и раздавая ассисты» | Источник: Sports.Ru

"Я очень рад, что он забил. Хотя мы совсем и не волновались [из-за того, что он не забивал в первых двух матчах].

Думаю, все знают, на что способен Луис. Да, вот так. Когда меньше всего ждешь, он выигрывает матч для тебя, забивая и раздавая ассисты.

У нас все хорошо, мы наслаждаемся футболом, мы растем. Сегодня было важно победить и продолжать расти. Скажу честно: это делает нас сильнее«, — сказал форвард “Интер Майами”.