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07:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о дубле Суареса: «Все знают, на что способен Луис. Когда меньше всего ждешь, он выигрывает матч, забивая и раздавая ассисты»

Уругваец сделал дубль и отдал две голевые передачи в этой игре.

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Месси о дубле Суареса: «Все знают, на что способен Луис. Когда меньше всего ждешь, он выигрывает матч, забивая и раздавая ассисты» | Источник: Sports.Ru

"Я очень рад, что он забил. Хотя мы совсем и не волновались [из-за того, что он не забивал в первых двух матчах].

Думаю, все знают, на что способен Луис. Да, вот так. Когда меньше всего ждешь, он выигрывает матч для тебя, забивая и раздавая ассисты.

У нас все хорошо, мы наслаждаемся футболом, мы растем. Сегодня было важно победить и продолжать расти. Скажу честно: это делает нас сильнее«, — сказал форвард “Интер Майами”.

Суарес впервые забил за «Интер Майами»: сразу 2+2! Связка с Месси тоже сработала.

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