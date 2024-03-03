У Месси 500 голов в чемпионатах: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС | Источник: Sports.Ru

Теперь у него 500 голов в чемпионатах за карьеру: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС.

На клубном уровне у Месси 718 голов. За карьеру он забил 824 мяча.

Статистику 36-летнего нападающего, который с тремя голами делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с Кристианом Бентеке, можно изучить здесь.