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11:12 (мск), источник: Sports.Ru

У Месси 500 голов в чемпионатах: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС

Нападающий сделал дубль в матче 3-го тура МЛС между «Интер Майами» и «Орландо Сити» (5:0). Число голов Месси после перехода в американский клуб достигло 14.

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У Месси 500 голов в чемпионатах: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС | Источник: Sports.Ru

Теперь у него 500 голов в чемпионатах за карьеру: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС.

На клубном уровне у Месси 718 голов. За карьеру он забил 824 мяча.

Статистику 36-летнего нападающего, который с тремя голами делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с Кристианом Бентеке, можно изучить здесь.

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