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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч в США прошел в сильнейший снегопад

Вчера, 2 марта, состоялся матч регулярного чемпионата американской МЛС между командами «Реал Солт-Лейк» и «Лос-Анджелес».

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Встреча прошла при сильнейшем снегопаде. «Реал Солт-Лейк» одержал разгромную победу со счётом 3:0.

Первый мяч был забит на 18-й минуте, когда колумбийский полузащитник Карлос Гомес открыл счёт и вывел «Реал Солт-Лейк» вперёд с передачи Кристиана Аранго. На 41-й минуте Гомес оформил дубль и увеличил преимущество своей команды.

В компенсированное время первого тайма Аранго довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Гомес. На 86-й минуте «Реал Солт-Лейк» остался в меньшинстве, но это не помогло «Лос-Анджелесу».

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