Матч в США прошел в сильнейший снегопад

Первый мяч был забит на 18-й минуте, когда колумбийский полузащитник Карлос Гомес открыл счёт и вывел «Реал Солт-Лейк» вперёд с передачи Кристиана Аранго. На 41-й минуте Гомес оформил дубль и увеличил преимущество своей команды.