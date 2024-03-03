Лионель Месси: «Интер Майами» собирается бороться за победу в МЛС. Мы построили команду" | Источник: Sports.Ru

"Несмотря на оказываемое на нас давление, мы осознаем, что построили команду, и собираемся бороться за победу в МЛС. Мы знаем, что это долгий путь, и он только начинается, но реальность такова: у нас есть команда, готовая к борьбе, и мы будем в ней участвовать.

Важно хорошо начать сезон, хорошо провести первые несколько матчей, потому что затем розыгрыш чемпионата приостановится, и начнутся другие турниры.

Действительно приятно получить небольшую передышку на этой отсечке, которую мы обозначили для себя. Так и нужно было начать. Нужно набрать как можно больше очков перед такими турнирами, как Кубок Америки, Кубок лиг и все остальные, которые ждут нас впереди«, — сказал Месси в интервью Apple TV после победы над “Орландо Сити” (5:0).

Следующую игру в МЛС «Интер Майами» проведет 11 марта — против «Монреаль Импэкт».