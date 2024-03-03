Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
Факел
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
15:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Бернли
Борнмут
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Родина
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Локомотив
Футбол. Первая лига
16:30
Арсенал
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Гавр
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Байер
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Алания
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» выиграло Кубок Континента
21Гусев побил рекорд Мозякина
12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Зарема о «Зените»: «Наконец нет лидеров и сильных русских. Семак сетует, что не удалось подписать россиян. А чем занимается академия? Где ее выпускники?»

Игра 19-го тура Мир РПЛ прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.
Наверх
Зарема о «Зените»: «Наконец нет лидеров и сильных русских. Если они такие “заряженные” на “Спартак” вышли, то другим будет еще проще их победить» | Источник: Sports.Ru

«Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для “Зенита” не было главного раздражителя. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись. И это при полных трибунах!

Эракович сильно слабее Бабича. Артур вообще растворился на поле. Игрок с наибольшим желанием победить у «Зенита» сейчас Марио Фернандес.

Если это такие «заряженные» они на «Спартак» вышли, то другим командам будет еще проще их победить. Наконец у «Зенита» нет лидеров на поле, какими в разные времена были Аршавин и Данни, Халк и Витцель, Дзюба и Азмун, Малком. И нет сильных русских, способных зажечь.

Семак сетует, что кому-то удалось подписать русских, а кому-то нет. А чем занимается академия «Зенита» столько лет? Где ее выпускники? «- сказала жена бывшего владельца “Спартака” Леонида Федуна.

Разбор «Зенит» — «Спартак» в незаметных деталях. Респекты Бабичу и новичкам.

«Спартак» сдержал «Зенит» — и чуть не выиграл. Выбили с линии, Соболева взбесила замена, Джикия подработал тренером.

Вокруг «Спартака» безумие, но команда в полном порядке. Приятно удивили против «Зенита».

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь