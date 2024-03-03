Зарема о «Зените»: «Наконец нет лидеров и сильных русских. Семак сетует, что не удалось подписать россиян. А чем занимается академия? Где ее выпускники?»

Зарема о «Зените»: «Наконец нет лидеров и сильных русских. Если они такие “заряженные” на “Спартак” вышли, то другим будет еще проще их победить» | Источник: Sports.Ru

«Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для “Зенита” не было главного раздражителя. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись. И это при полных трибунах!

Эракович сильно слабее Бабича. Артур вообще растворился на поле. Игрок с наибольшим желанием победить у «Зенита» сейчас Марио Фернандес.

Если это такие «заряженные» они на «Спартак» вышли, то другим командам будет еще проще их победить. Наконец у «Зенита» нет лидеров на поле, какими в разные времена были Аршавин и Данни, Халк и Витцель, Дзюба и Азмун, Малком. И нет сильных русских, способных зажечь.

Семак сетует, что кому-то удалось подписать русских, а кому-то нет. А чем занимается академия «Зенита» столько лет? Где ее выпускники? «- сказала жена бывшего владельца “Спартака” Леонида Федуна.

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