Зарема о «Зените»: «Наконец нет лидеров и сильных русских. Семак сетует, что не удалось подписать россиян. А чем занимается академия? Где ее выпускники?»

«Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для “Зенита” не было главного раздражителя. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись. И это при полных трибунах!
Эракович сильно слабее Бабича. Артур вообще растворился на поле. Игрок с наибольшим желанием победить у «Зенита» сейчас Марио Фернандес.
Если это такие «заряженные» они на «Спартак» вышли, то другим командам будет еще проще их победить. Наконец у «Зенита» нет лидеров на поле, какими в разные времена были Аршавин и Данни, Халк и Витцель, Дзюба и Азмун, Малком. И нет сильных русских, способных зажечь.
Семак сетует, что кому-то удалось подписать русских, а кому-то нет. А чем занимается академия «Зенита» столько лет? Где ее выпускники? «- сказала жена бывшего владельца “Спартака” Леонида Федуна.
Разбор «Зенит» — «Спартак» в незаметных деталях. Респекты Бабичу и новичкам.
«Спартак» сдержал «Зенит» — и чуть не выиграл. Выбили с линии, Соболева взбесила замена, Джикия подработал тренером.
Вокруг «Спартака» безумие, но команда в полном порядке. Приятно удивили против «Зенита».