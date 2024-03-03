Джорджина о завершении карьеры Роналду: «Еще год. Затем — все. Может, два. Не знаю» | Источник:

«Еще один год. Затем — все. Может, два. Я не знаю», — сказала Джорджина, которая вчера вышла на подиум в платье, сшитом из футболки Роналду с автографом.