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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Джорджина о завершении карьеры Роналду: «Еще год. Затем — все. Может, два. Не знаю»

Во время мероприятий Парижской недели моды у девушки Криштиану Роналду спросили, когда он завершит карьеру.

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Джорджина о завершении карьеры Роналду: «Еще год. Затем — все. Может, два. Не знаю» | Источник: Sports.Ru

«Еще один год. Затем — все. Может, два. Я не знаю», — сказала Джорджина, которая вчера вышла на подиум в платье, сшитом из футболки Роналду с автографом.

С зимы 2023-го Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Статистику 39-летнего экс-форварда «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» можно изучить здесь.

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