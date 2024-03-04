«Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Миранчук ошибся в 95 процентах передач». Кобелев об игроках «Локо» против «Динамо» | Источник: Sports.Ru

— «Локо» разочаровал до перерыва?

— Из всех команд, которые я видел за эти дни, «Локомотив» провел слабейший первый тайм.

— Замены Дзюбы и Миранчука в перерыве читались?

— Ну конечно! Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю… А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач.

— Пиняев — светлое пятно в игре железнодорожников?

— Понятно, что парень обладает хорошей скоростью. Вышел, начал двигать мяч вперед. Сулейманов хотя бы стал цепляться впереди за мяч. То есть линия атаки после замен освежилась. Отсюда и один гол, и еще моменты.