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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Миранчук ошибся в 95 процентах передач». Кобелев об игроках «Локо» против «Динамо»

Игроки «Локомотива» были заменены после первого тайма матча Мир РПЛ с «Динамо» (1:2).

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«Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Миранчук ошибся в 95 процентах передач». Кобелев об игроках «Локо» против «Динамо» | Источник: Sports.Ru

— «Локо» разочаровал до перерыва?

— Из всех команд, которые я видел за эти дни, «Локомотив» провел слабейший первый тайм.

— Замены Дзюбы и Миранчука в перерыве читались?

— Ну конечно! Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю… А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач.

— Пиняев — светлое пятно в игре железнодорожников?

— Понятно, что парень обладает хорошей скоростью. Вышел, начал двигать мяч вперед. Сулейманов хотя бы стал цепляться впереди за мяч. То есть линия атаки после замен освежилась. Отсюда и один гол, и еще моменты.

Был же эпизод, когда Тикнизян отдавал передачу Сулейманову, и тот оказался в офсайде. Наиру надо было бить, все спокойно решать самому, — сказал бывший главный тренер «Динамо».

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