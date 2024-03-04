Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют»

— Он капитан, человек, которому доверяют футболисты. Но сегодня тренерский штаб, увы, не видит Георгия в стартовом составе. Однако именно в таких матчах и проявляются лидерские качества человека. Уверен, будь Джикия на футбольном поле, его эмоции также проявлялись бы, а может быть, даже в больших объемах.