Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют»
— Джикия во время матча с «Зенитом» пытался руководить командой как тренер. Похвально?
— Джикия во время матча с «Зенитом» пытался руководить командой как тренер. Похвально?
— Он капитан, человек, которому доверяют футболисты. Но сегодня тренерский штаб, увы, не видит Георгия в стартовом составе. Однако именно в таких матчах и проявляются лидерские качества человека. Уверен, будь Джикия на футбольном поле, его эмоции также проявлялись бы, а может быть, даже в больших объемах.
— Вспоминается Криштиану Роналду в финале чемпионата Европы.
— Сегодняшний Джикия для «Спартака» сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Хотя уровень финала чемпионата Европы с матчем чемпионата России не совсем сопоставим, — сказал экс-игрок «Спартака».
Джикия — советник тренера. Главный мем матча «Зенит» — «Спартак».