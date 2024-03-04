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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют»

— Джикия во время матча с «Зенитом» пытался руководить командой как тренер. Похвально?

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Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют» | Источник: Sports.Ru

— Он капитан, человек, которому доверяют футболисты. Но сегодня тренерский штаб, увы, не видит Георгия в стартовом составе. Однако именно в таких матчах и проявляются лидерские качества человека. Уверен, будь Джикия на футбольном поле, его эмоции также проявлялись бы, а может быть, даже в больших объемах.

— Вспоминается Криштиану Роналду в финале чемпионата Европы.

— Сегодняшний Джикия для «Спартака» сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Хотя уровень финала чемпионата Европы с матчем чемпионата России не совсем сопоставим, — сказал экс-игрок «Спартака».

Джикия — советник тренера. Главный мем матча «Зенит» — «Спартак».

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