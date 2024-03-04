Газзаев о Дзюбе в матче с «Динамо»: «У “Локо” было 10 игроков в 1-м тайме, замена Артема напрашивалась. В современном футболе так уже не играют» | Источник: Sports.Ru

«Динамо» провело сильный первый тайм в дерби с «Локомотивом» и заслуженно одержало итоговую победу. Железнодорожники до перерыва мне совсем не понравились, слишком пассивные. Во второй половине встречи интрига появилась. Сработали замены Галактионова.

При всем моем уважении к Артему Дзюбе, в современном футболе так уже не играют. Поэтому его замена, конечно, напрашивалась. Вышли более молодые и быстрые игроки группы атаки. Совсем другие скорости. А в первом тайме, получается, 10 футболистов «Локо» играли против 11 человек «Динамо»… Вы меня понимаете. Надо же давать шанс молодым, которые из-за этой ситуации не растут, не прогрессируют.

Ведь во втором тайме с появлением на поле Пиняева, Сулейманова, Сарвели картина резко поменялась. «Локо» действительно стали удаваться интересные комбинации, пусть и хаотичные. «Динамо» предстало более целостной командой.