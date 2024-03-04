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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Газзаев о Дзюбе в матче с «Динамо»: «У “Локо” было 10 игроков в 1-м тайме, замена Артема напрашивалась. В современном футболе так уже не играют»

В матче 19-го тура Мир РПЛ «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. Дзюба был заменен в перерыве — это самая ранняя замена форварда за время выступлений в составе железнодорожников.

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Газзаев о Дзюбе в матче с «Динамо»: «У “Локо” было 10 игроков в 1-м тайме, замена Артема напрашивалась. В современном футболе так уже не играют» | Источник: Sports.Ru

«Динамо» провело сильный первый тайм в дерби с «Локомотивом» и заслуженно одержало итоговую победу. Железнодорожники до перерыва мне совсем не понравились, слишком пассивные. Во второй половине встречи интрига появилась. Сработали замены Галактионова.

При всем моем уважении к Артему Дзюбе, в современном футболе так уже не играют. Поэтому его замена, конечно, напрашивалась. Вышли более молодые и быстрые игроки группы атаки. Совсем другие скорости. А в первом тайме, получается, 10 футболистов «Локо» играли против 11 человек «Динамо»… Вы меня понимаете. Надо же давать шанс молодым, которые из-за этой ситуации не растут, не прогрессируют.

Ведь во втором тайме с появлением на поле Пиняева, Сулейманова, Сарвели картина резко поменялась. «Локо» действительно стали удаваться интересные комбинации, пусть и хаотичные. «Динамо» предстало более целостной командой.

Конечно, Карраскаль выделялся. Но главное, чтобы он на этом уровне продержался до конца сезона. В ЦСКА колумбиец тоже выдавал прекрасные игры, а потом три-четыре матча его не видно… В итоге армейцы с ним расстались. В дерби он сделал первый гол, совершив блестящий проход. Специально посчитал: в штрафной было шесть игроков «Локомотива», а Карраскаль всех проскочил и выкатил пас Бителло. Какая-то коллективная безответственность железнодорожников. Как они готовились к сезону?! По-моему, матч показал: для борьбы за высокие места «Локомотиву» нужны еще три-четыре исполнителя высокого класса", — сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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