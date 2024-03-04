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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Сочи» Морено о Месси: «Лео — великий профессионал и при этом абсолютно обычный, приземленный человек. Пример для всех, первым приходит на тренировку и последним уходит»

— Каково быть тренером Месси?

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Тренер «Сочи» Морено о Месси: «Лео — великий профессионал и при этом абсолютно обычный, приземленный человек. Пример для всех, первым приходит на тренировку и последним уходит» | Источник: Sports.Ru

— Лео — пример для всех. Он первым приходит на тренировку и последним уходит. С ним очень легко работать.

При этом он абсолютно обычный человек, приземленный. Но великий профессионал. Работа с ним — потрясающий этап, — сказал бывший помощник тренера «Барселоны», а ныне главный тренер «Сочи».

Роберт Морено: «Между работой в “Барсе” и “Сочи” нет разницы — это просто футбол, отличается лишь уровень игроков. Везде стоит задача выигрывать».

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