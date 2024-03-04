Фанаты в ОАЭ скандировали Роналду «Месси! Месси!» во время матча азиатской ЛЧ с «Аль-Айном»
Сегодня «Аль-Наср» проиграл «Аль-Айну» в ¼ финала азиатской Лиги Чемпионов (0:1). Матч проходил в ОАЭ.
Сегодня «Аль-Наср» проиграл «Аль-Айну» в ¼ финала азиатской Лиги Чемпионов (0:1). Матч проходил в ОАЭ.
Когда Криштиану Роналду уходил с поля в перерыве, было слышно, как толпа скандировала «Месси, Месси!».
На прошлой неделе Роналду был вызван руководителями Саудовской лиги для объяснения своего жеста у паха в отношении болельщиков, скандировавших в его адрес имя Месси на матче с «Аль-Шабабом» 25 февраля.
В результате инцидента португальский нападающий был дисквалифицирован на одну игру.