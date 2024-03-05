Черчесов заявил, что пока намерен жить и работать в России

«С настоящим все понятно, я здесь, смотрю футбол, практически весь тур [чемпионата России] отсмотрел, — сказал Черчесов. — Если говорить про будущее и сборную, то у нее есть главный тренер [Валерий Карпин], пускай решат, будут продлевать контракт или нет, а там обратятся — будем решать. Я всегда говорил, что в сборную своей страны — это не приглашение, а назначение. Что касается зарубежных клубов, то я вам показал пару смс, есть определенный спрос. Другое дело, мы видим, что в мире творится, у меня внутреннее убеждение, что в этой ситуации я должен быть в своей стране и полезен своей стране».

«Пока такая позиция, посмотрим. Чемпионат стартовал во многих странах, будем думать, что внутренний голос подскажет, так и будем поступать. Как я уже сказал, думаю, что я должен быть пока здесь», — добавил Черчесов.

Черчесову 60 лет, его последним местом работы был венгерский «Ференцварош», который специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. За это время клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз выиграл кубок страны. В сезоне-2022/23 команда под его руководством впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков, в ⅛ финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей уступил германскому «Байеру» (0:2, 0:2). С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до ¼ финала, в котором уступила в серии пенальти команде Хорватии.