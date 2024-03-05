Месси и Суарес — в сборной 3-го тура МЛС. От «Интер Майами» в ней 3 игрока — больше всех
«Интер Майами» разгромил «Орландо Сити» в игре 3-го тура чемпионата. Месси сделал дубль, а Суарес оформил 2+2.
«Интер Майами» разгромил «Орландо Сити» в игре 3-го тура чемпионата. Месси сделал дубль, а Суарес оформил 2+2.
В сборную лучших по итогам тура вошли еще два представителя «Интер Майами» — тренер Тата Мартино и полузащитник Юлиан Грессель, оформивший две голевые передачи.
Также в символическую сборную тура попали вратарь Шон Джонсон («Торонто»), защитники Аарон Эррера («Ди Си Юнайтед»), Майлз Робинсон («Цинциннати») и Ноа Эйле («Нью-Йорк Ред Буллс»), полузащитники Андрес Гомес («Реал Солт Лэйк»), Лусиано Акоста («Цинциннати»), Селио Помпеу («Сент-Луис Сити») и нападающий Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси»).
По итогам трех туров у «Интер Майами» две победы и ничья. Следующую игру команда проведет 11 марта — против «Монреаль Импэкт».
Суарес впервые забил за «Интер Майами»: сразу 2+2! Связка с Месси тоже сработала.