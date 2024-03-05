Пеп о Фодене: «Я встретил лучшего игрока после Месси. Не хочу сравнивать, Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи» | Источник: Sports.Ru

"Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи.

Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Не хочу сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи", — сказал Гвардиола в интервью TV2.

В этом сезоне Фоден забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за «Ман Сити». Полную статистику 23-летнего игрока можно изучить здесь.

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