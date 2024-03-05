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10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер Майами» продал экс-капитана Йедлина в «Цинциннати» ради разгрузки зарплатной ведомости

«Интер Майами» объявил о переходе защитника Деандре Йедлина в «Цинциннати». Трансфер осуществили для разгрузки зарплатной ведомости клуба из Флориды.

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Источник: AP 2023

Портал Transfermarkt оценил переход в 159 тысяч евро.

Йедлин выступал за «Интер Майами» с февраля 2022-го и до прихода Лионеля Месси был капитаном клуба.

В 82 матчах за «цапель» он сделал 8 голевых передач.

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