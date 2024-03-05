«Интер Майами» продал экс-капитана Йедлина в «Цинциннати» ради разгрузки зарплатной ведомости
«Интер Майами» объявил о переходе защитника Деандре Йедлина в «Цинциннати». Трансфер осуществили для разгрузки зарплатной ведомости клуба из Флориды.
«Интер Майами» объявил о переходе защитника Деандре Йедлина в «Цинциннати». Трансфер осуществили для разгрузки зарплатной ведомости клуба из Флориды.
Портал Transfermarkt оценил переход в 159 тысяч евро.
Йедлин выступал за «Интер Майами» с февраля 2022-го и до прихода Лионеля Месси был капитаном клуба.
В 82 матчах за «цапель» он сделал 8 голевых передач.