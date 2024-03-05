Аршавин высказался о внедрении синих карточек в футболе

Аршавин выступил против такого нововведения. «На данный момент это выглядит нефутбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу», — отметил он.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) назвали преждевременными разговоры о скорых изменениях в правилах. «Любые эксперименты должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях», — говорилось в заявлении. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино выступил против синих карточек.