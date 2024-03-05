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12:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Аршавин высказался о внедрении синих карточек в футболе

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о внедрении синих карточек. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Аршавин выступил против такого нововведения. «На данный момент это выглядит нефутбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу», — отметил он.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) назвали преждевременными разговоры о скорых изменениях в правилах. «Любые эксперименты должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях», — говорилось в заявлении. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино выступил против синих карточек.

О введении синей карточки ранее сообщал The Telegraph. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, являющиеся более явными, чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча. Получившего синюю карточку будут удалять с поля на 10 минут.

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