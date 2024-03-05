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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Локо» не будет продлевать Дзюбу, думаю — пешеходы никому не нужны. Галактионов сам виноват — его год все устраивало«. Экс-капитан “Амкара” Попов о форварде

В матче 19-го тура Мир РПЛ (1:2) форвард «Локомотива» был заменен в перерыве — это самая ранняя замена Дзюбы в чемпионате за время его выступления в составе железнодорожников.
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«Локо» не будет продлевать Дзюбу, думаю — пешеходы никому не нужны. Галактионов сам виноват — его год все устраивало«. Экс-капитан “Амкара” Попов о форварде | Источник: Sports.Ru

Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте.

— Вас удивила такая неудачная игра Артема Дзюбы?

— Нет, конечно. Он все время играет в стоячий футбол. Это нормально у него. Через Дзюбу не шла игра. Видимо, неправильно действовали. Он мало получал мячей. Ему приходилось даже опускаться в центр поля, а «Локомотив» атаковал без него. Дзюба был в центре, как плеймейкер.

Видимо, с этим было связано, что и он был недоволен игрой команды, и команда на него не играла, и Галактионов решил, что Дзюба — козел отпущения. И еще Миранчук. Галактионову нужно было действовать и он решил встряхнуть команду, но думаю, что это ему не помогло.

— Как вы думаете, может ли теперь Галактионов посадить Дзюбу на скамейку запасных? Хватит у него мужества?

— Галактионов год выпускал Дзюбу в таком состоянии, и его все устраивало. А сейчас он сыграл один тайм, и Галактионов не внес никакие корректировки, а сразу его убрал.

Думаю, что тут Галактионов сам виноват. У тебя человек год играет пешком, забивает голы, и всех все устраивает. А сейчас ты делаешь вид, что это неправильно.

— Летом у Дзюбы заканчивается контракт с «Локомотивом». Стоит столичному клубу продлевать соглашение?

— Думаю, что не будут продлевать. Пешеходы никому не нужны.

— Может, Дзюбе лучше закончить карьеру и полностью перейти в шоумены? Скоро выйдет его новое шоу со Слуцким.

— Если для него самое главное не футбол, а шоу, то, наверное, тогда надо заканчивать с футболом. А так бы посоветовал ему играть, пока колени не сотрет.

— Но играть не в РПЛ?

— От Дзюбы все зависит. Здоровья у него полно. Еще может прибавить, поработать над определенными зонами своих ног, ступней, над взрывом, как Криштиану Роналду работает, и возможно, еще поиграет года два в РПЛ. Но с таким отношением, как он играет на поле и ходит пешком, конечно, сейчас это не его вид спорта.

— Замена в перерыве может встряхнуть Дзюбу?

— Ему-то чего встряхиваться? У него все хорошо. Дзюба — профессионал. Как тренер говорит, он так играет. Если тренера не устраивает, надо было сказать еще на сборах, а не выпускать на поле, и теперь все считают, что Дзюба сыграл хреново. Так это его так тренер научил играть. А не он играл хреново.

Год тренера устраивало, что Дзюба пешком ходит, а сейчас его не устроило. Странная позиция, — сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина».

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает по окончании сезона. Соглашение продлится автоматически, если 35-летний форвард наберет 12 результативных действий за сезон — сейчас на его счету 4 гола и 4 ассиста во всех турнирах. Его подробная статистика доступна здесь.

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