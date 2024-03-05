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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Леау о кумирах: «Роналду, в детстве — Роналдиньо. В музыке — Боб Марли, возможно, у меня есть тату в его честь»

— Ибрагимович говорил о вас: «Гений, на поле он видит то, чего не видят другие».

Леау о кумирах: «Роналду, в детстве — Роналдиньо. В музыке — Боб Марли, возможно, у меня есть тату в его честь» | Источник: Sports.Ru

— Я не гений. Но он здорово поднял мой уровень. Он говорит со мной обо всем, не только о футболе. Он мне был нужен: он помог мне не только как футболист, но и как человек. Для меня это очень важно. Так было, когда он играл, и продолжается до сих пор.

— Ваш футбольный и музыкальный кумир?

— Криштиану Роналду. В детстве это был Роналдиньо.

В музыке у меня нет настоящего кумира. Разве что, возможно, Боб Марли. У меня есть тату в его честь, — сказал вингер «Милана».

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