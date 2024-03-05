Леау о кумирах: «Роналду, в детстве — Роналдиньо. В музыке — Боб Марли, возможно, у меня есть тату в его честь»

— Я не гений. Но он здорово поднял мой уровень. Он говорит со мной обо всем, не только о футболе. Он мне был нужен: он помог мне не только как футболист, но и как человек. Для меня это очень важно. Так было, когда он играл, и продолжается до сих пор.