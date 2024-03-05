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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Сака о 39-летнем Роналду: «Особенный. Он был моим кумиром, а сейчас, когда я сам футболист, еще больше уважаю его за дисциплинированность»

"Лично я не могу [представить, что буду играть так же долго, как Роналду], и поэтому я так уважаю его.

Сака о 39-летнем Роналду: «Особенный. Он был моим кумиром, а сейчас, когда я сам футболист, еще больше уважаю его за дисциплинированность» | Источник: Sports.Ru

Конечно, когда я был моложе, он был моим кумиром, но теперь, когда я играю в футбол на профессиональном уровне, я еще больше уважаю его, из-за того, как ему удается оставаться таким дисциплинированным и сосредоточенным, достигать всего того, чего он добился. Так что да, он особенный«, — сказал вингер “Арсенала” Букайо Сака.

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