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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Алекс Гримальдо: «Месси — кумир моего детства. Он лучший игрок всех времен»

— Кто был твоим кумиром в детстве? И еще: на кого из левых защитников ты равняешься и хотел бы быть в чем-то похожим?

Алекс Гримальдо: «Месси — кумир моего детства. Он лучший игрок всех времен» | Источник: Sports.Ru

— Кумир моего детства — Месси. На мой взгляд, он лучший игрок всех времен. Кроме того, я рос в Ла Масии и смотрел, как он играет за первую команду [ «Барселоны»].

А что касается левого защитника… Мне всегда нравился Марсело. Я любил наблюдать за его игрой за «Реал» и считаю его лучшим крайним защитником последних лет. Он защитник, с которым я ассоциирую себя сильнее всего, — сказал футболист «Байера», игравший за молодежную команду «Барселоны».

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