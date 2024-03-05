Алекс Гримальдо: «Месси — кумир моего детства. Он лучший игрок всех времен»
— Кто был твоим кумиром в детстве? И еще: на кого из левых защитников ты равняешься и хотел бы быть в чем-то похожим?
— Кто был твоим кумиром в детстве? И еще: на кого из левых защитников ты равняешься и хотел бы быть в чем-то похожим?
— Кумир моего детства — Месси. На мой взгляд, он лучший игрок всех времен. Кроме того, я рос в Ла Масии и смотрел, как он играет за первую команду [ «Барселоны»].
А что касается левого защитника… Мне всегда нравился Марсело. Я любил наблюдать за его игрой за «Реал» и считаю его лучшим крайним защитником последних лет. Он защитник, с которым я ассоциирую себя сильнее всего, — сказал футболист «Байера», игравший за молодежную команду «Барселоны».