Алекс Гримальдо: «Месси — кумир моего детства. Он лучший игрок всех времен»

— Кумир моего детства — Месси. На мой взгляд, он лучший игрок всех времен. Кроме того, я рос в Ла Масии и смотрел, как он играет за первую команду [ «Барселоны»].

А что касается левого защитника… Мне всегда нравился Марсело. Я любил наблюдать за его игрой за «Реал» и считаю его лучшим крайним защитником последних лет. Он защитник, с которым я ассоциирую себя сильнее всего, — сказал футболист «Байера», игравший за молодежную команду «Барселоны».