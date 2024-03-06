Сульшер о возвращении Роналду в «МЮ»: «До прихода Криштиану мы были одними из лучших в прессинге, пришлось измениться. Он хотел играть 3 матча из 4, но был недоволен, стоило один раз его не&nb

Сульшер о возвращении Роналду в «МЮ»: «До прихода Криштиану мы были одними из лучших в прессинге, с ним пришлось изменить привычные роли. Решение казалось правильным, но оно не сработало» | Источник: Sports.Ru

«Решение было принято очень быстро. Мы не думали, что Криштиану доступен и что собирается менять клуб. Когда стало понятно, что он покинет “Ювентус”, другие клубы, конечно, тоже хотели заполучить его, но я был взволнован. [В “Юнайтед”] меня спросили: “Ты бы хотел, чтобы мы попробовали [его вернуть]?”. Я согласился — мы знаем, что Криштиану хорош, и ему 37 лет. Но нам нужно будет справиться с этим — он лучший бомбардир в мире. Ни у меня, ни у Криштиану не вышло, но тогда это решение было правильным.

Мы сразу же начали думать, как будем прессинговать и что нужно изменить. Криштиану отличается от Антони Марсьяля, который играл впереди, или от Мэйсона [Гринвуда] и Маркуса [Рэшфорда]. Больше всего от прихода Криштиану пострадал Эдинсон Кавани.

Я поговорил с Криштиану — он хотел играть три матча из четырех, потому что понимал, что тоже стареет. Но он был недоволен, если один раз его не выпустить!

С ним в команде проблем в игре с мячом не было. Без него [в прессинге] нам пришлось немного изменить роли, к которым мы привыкли. Мы были одной из сильнейших команд по прессингу до [возвращения Роналду].