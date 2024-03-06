Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спортинг
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
5.03
Бавария
Лацио
30
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
Футбол. Еврокубки
7.03
Спарта П
Ливерпуль
Все события
16:57 (мск), источник: Sports.Ru

Энди Коул назвал Роналду, Левандовского и Бензема лучшими среди действующих форвардов

"На пике своих возможностей это [Роберт] Левандовски, [Карим] Бензема… Бензема, ох, боже мой. Наверное, можно назвать [Криштиану] Роналду.

Энди Коул назвал Роналду, Левандовского и Бензема лучшими среди действующих форвардов | Источник: Sports.Ru

Знаете, тренеры меняются, но они продолжают совершенствовать свою игру«, — ответил бывший форвард “Манчестер Юнайтед” на вопрос ESPN.

В настоящее время Карим Бензема и Криштиану Роналду играют в высшей лиге Саудовской Аравии за клубы «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Роберт Левандовски выступает за «Барселону».

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь