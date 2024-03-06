Энди Коул назвал Роналду, Левандовского и Бензема лучшими среди действующих форвардов
"На пике своих возможностей это [Роберт] Левандовски, [Карим] Бензема… Бензема, ох, боже мой. Наверное, можно назвать [Криштиану] Роналду.
"На пике своих возможностей это [Роберт] Левандовски, [Карим] Бензема… Бензема, ох, боже мой. Наверное, можно назвать [Криштиану] Роналду.
Знаете, тренеры меняются, но они продолжают совершенствовать свою игру«, — ответил бывший форвард “Манчестер Юнайтед” на вопрос ESPN.
В настоящее время Карим Бензема и Криштиану Роналду играют в высшей лиге Саудовской Аравии за клубы «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Роберт Левандовски выступает за «Барселону».