Энди Коул назвал Роналду, Левандовского и Бензема лучшими среди действующих форвардов

Знаете, тренеры меняются, но они продолжают совершенствовать свою игру«, — ответил бывший форвард “Манчестер Юнайтед” на вопрос ESPN.

В настоящее время Карим Бензема и Криштиану Роналду играют в высшей лиге Саудовской Аравии за клубы «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Роберт Левандовски выступает за «Барселону».