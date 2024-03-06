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6 марта, источник: Sports.Ru

Суарес купил 8-комнатный дом по соседству с Месси за 11,5 млн долларов. Он расположен на береговой линии во Флориде, площадь — 660 квадратных метров

Как сообщает специализирующийся сайт о недвижимости The Real Deal со ссылкой на записи в реестре, нападающий «Интер Майами» Суарес и его жена София Балби приобрели дом в закрытом районе города Форт-Лодердейл.
Суарес купил 8-комнатный дом по соседству с Месси за 11,5 млн долларов. Он расположен на береговой линии во Флориде, площадь — 660 квадратных метров | Источник: Sports.Ru

Как сообщает специализирующийся сайт о недвижимости The Real Deal со ссылкой на записи в реестре, нападающий «Интер Майами» Суарес и его жена София Балби приобрели дом в закрытом районе города Форт-Лодердейл. Стоимость сделки оценивается в 11,5 миллиона долларов.

Дом был построен в 1980 году, предыдущие хозяева сделали в нем ремонт после покупки в 2020-м. Площадь здания составляет около 660 квадратных метров, там есть 8 спален и 8 ванных комнат. Дом расположен на участке площадью 0,24 га и занимает 129,5 метра береговой линии.

Отмечается, что Суарес приобрел недвижимость по соседству со своим партнером по команде Лионелем Месси.

Месси купил особняк на береговой линии во Флориде за 10,8 млн долларов. Там есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, бассейн, площадь здания — 975 квадратных метров.

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