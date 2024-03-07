Защитник «Оренбурга» Адамов: Бакаев кайфует в ОАЭ, мы каждый день на связи | Источник:

«Слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Каждый день на связи. Играем вместе в Counter-Strike (компьютерная игра, тактический шутер. — Прим. “Чемпионата”). У него всё хорошо: он кайфует в ОАЭ, забивает, хорошо играет. Очень рад за него», — приводит слова Адамова Metaratings.