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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Оренбурга» Адамов: Бакаев кайфует в ОАЭ, мы каждый день на связи

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о бывшем одноклубнике, полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве, который на данный момент выступает на правах аренды за «Аль-Вахду» из ОАЭ.

Защитник «Оренбурга» Адамов: Бакаев кайфует в ОАЭ, мы каждый день на связи | Источник: Чемпионат.com

«Слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Каждый день на связи. Играем вместе в Counter-Strike (компьютерная игра, тактический шутер. — Прим. “Чемпионата”). У него всё хорошо: он кайфует в ОАЭ, забивает, хорошо играет. Очень рад за него», — приводит слова Адамова Metaratings.

Бакаев перешёл в «Аль-Вахду» в середине сентября прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за новую команду 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 2 млн.

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