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15:52 (мск), источник: Sports

«Ливерпулю», «ПСЖ» и «Боруссии» интересен хавбек «Порту» Варела. В нем видят «нового Маскерано»

Полузащитник «Порту» Алан Варела интересен трем топ-клубам из Европы.

Порту
Источник: БЕЛТА

По информации Foot Mercato, интерес к игроку проявляют «Ливерпуль», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Отмечается, что клубы были впечатлены выступлениями Варелы в чемпионате Португалии и на групповом этапе Лиги чемпионов — в Англии видят в 22-летнем аргентинце «нового Хавьера Маскерано».

Сообщается, что «Порту» потребует за Варелу 70 млн евро — сумму отступных, указанную в контракте. В случае трансфера «Бока Хуниорс», откуда хавбек перешел в португальский клуб прошлым летом за 8+3 млн евро, получит процент от перепродажи.

Ранее стало известно, что за Варелой также следит «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Алана 2 гола и 2 ассиста в 20 матчах португальского чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.

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