«Ливерпулю», «ПСЖ» и «Боруссии» интересен хавбек «Порту» Варела. В нем видят «нового Маскерано»

По информации Foot Mercato, интерес к игроку проявляют «Ливерпуль», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Отмечается, что клубы были впечатлены выступлениями Варелы в чемпионате Португалии и на групповом этапе Лиги чемпионов — в Англии видят в 22-летнем аргентинце «нового Хавьера Маскерано».

Сообщается, что «Порту» потребует за Варелу 70 млн евро — сумму отступных, указанную в контракте. В случае трансфера «Бока Хуниорс», откуда хавбек перешел в португальский клуб прошлым летом за 8+3 млн евро, получит процент от перепродажи.

Ранее стало известно, что за Варелой также следит «Манчестер Сити».