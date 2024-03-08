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07:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси забил «Нэшвиллу», продлив результативную серию (4+1) до 4 матчей. У Суареса 3+4 в сезоне

Форвард «Интер Майами» отличился в первом матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (2:2).

Месси забил «Нэшвиллу», продлив результативную серию (4+1) до 4 матчей. У Суареса 3+4 в сезоне | Источник: Sports.Ru

Всего в 4 играх сезона на счету 36-летнего аргентинца 4 гола и 1 ассист.

На счету форварда «Интер Майами» Луиса Суареса сегодня забитый мяч и голевая передача. Всего в 4 матчах сезона 37-летний уругваец набрал 7 (3+4) очков по «гол+пас».

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