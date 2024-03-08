Месси забил «Нэшвиллу», продлив результативную серию (4+1) до 4 матчей. У Суареса 3+4 в сезоне
Форвард «Интер Майами» отличился в первом матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (2:2).
Форвард «Интер Майами» отличился в первом матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (2:2).
Всего в 4 играх сезона на счету 36-летнего аргентинца 4 гола и 1 ассист.
На счету форварда «Интер Майами» Луиса Суареса сегодня забитый мяч и голевая передача. Всего в 4 матчах сезона 37-летний уругваец набрал 7 (3+4) очков по «гол+пас».