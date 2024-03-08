«Европе не хватает искренности»: откровения футбольной звезды из России

Источник: РФС

— Несмотря на юный возраст, вы уже почти 6 лет в сборной. Не ощущаете себя ветераном?

— Я в принципе по жизни себя чувствую старше. Но в сборной — нет, не чувствую себя такой. Просто я не нервничаю при вызове в сборную, освоилась.

— Больше внимания со стороны тренеров или партнерш стало после перехода в «Челси»?

— Со стороны тренерского штаба внимание стало более пристальным и требований больше. Сама чувствую большую ответственность.

— За последние два года женская сборная проводила матчи с командами Белоруссии, Сербии, Ирана, Китая, Парагвая без возможности участвовать в официальных турнирах. Какова ваша мотивация?

— Как бы то ни было, женскому футболу, особенно на уровне сборной, сейчас уделяется большое внимание в стране, поэтому хочется выигрывать каждый матч. Для меня это возможность увидеть девочек, поговорить на родном языке, плюс сыграть, набрать международный опыт.

— Что испытали, когда сборную России в последний момент отцепили от Евро?

— Много чувств было, особенно негативных. Мы прошли огромный путь, отыграли два важнейших матча против Португалии. Я вспоминаю эмоции после второго на «Сапсан Арене», мы с Маринкой Федоровой были просто очень счастливы. Когда узнали, что нас не допустили, я не плакала — просто сильно расстроилась.

— Верите, что еще доведется сыграть на крупном турнире за сборную России?

— Верю. Планирую еще долго продолжать карьеру, поэтому надеюсь, что успею поиграть на Евро.

— В некоторых видах спорта, в том числе в мужском футболе, спортсмены меняют гражданство, чтобы выступать на топ-уровне. Ваше мнение?

— У каждого оно свое и свой выбор в жизни. Я не вправе никого осуждать, но сама менять гражданство не собираюсь.

— В прошлом сентябре УЕФА подарил надежду нашей молодежи, допустив юношеские команды до турниров, но через месяц объявил, что не смог найти технического решения, позволяющего российским командам играть. Верите, что в обозримом будущем команды до 17 лет все же получат возможность участвовать в международных турнирах?

— Конечно, верить нужно всегда, но не знаю, получится ли это. Но, наверное, начнут допускать с юношеских или женских команд, к которым меньше внимания приковано.

— Если такое произойдет, стоит ли, на ваш взгляд, соглашаться на выступление без флага, гимна и не на территории Российской Федерации, а на нейтральном поле?

— Тогда получается, что ты играешь будто и не за сборную России. Мне было бы неприятно играть без флага и герба.

«Лондон или Париж? Россия!»

— После отъезда из России вы провели в Англии больше полутора лет и уже полгода играете во Франции. Где было сложнее адаптироваться?

— Конечно, в Англии, так как я еще совсем не знала языка, это был первый опыт жизни в Европе, плюс «Челси» — очень хорошая команда. Но все это позади, я набралась опыта, провела работу над ошибками, поэтому сейчас во Франции уже полегче.

— Не было ли в «Челси» и сейчас в «Париже» предвзятого отношения к вам из-за того, что вы из России?

— Нет, все нормально относятся. Может быть, конечно, что-то и говорят, но в лицо никто.

— Почему клуб из Парижа? Из-за статуса столицы мировой моды?

— Нет, конечно. Только футбольные причины. Я посмотрела, что в прошлом сезоне они были на третьей строчке чемпионата Франции. Очень симпатичная команда, мне понравился стиль игры.

— Лондон или Париж? Где комфортнее?

— В России! Даже не знаю, что ответить. Пока нигде не комфортно. Я тут одна, семья далеко, язык не родной. Одно дело приехать на недельку отдохнуть, а другое — жить. Если бы меня спросили, осталась бы я на долгое время за границей, уехала бы жить просто так, без футбола, я бы, наверное, ответила: «Скорее нет, чем да». Во всяком случае, сейчас чувствую так. Может быть, потом меня что-то здесь оставит.

— К чему было сложнее всего привыкнуть в бытовом плане?

— Языковой барьер, совсем другой менталитет, другие люди. Я заметила, что в Европе люди часто при встрече спрашивают, как твои дела, больше из вежливости. Это как будто бы элемент хорошего тона, а не реальное желание.

— Недавно вы начали публиковать свои стихи в соцсетях. Когда начали сочинять?

— Еще в Англии. Вначале было очень тяжело, я была одна, поэтому мысли были не самые веселые. Вот и подумалось, что можно попробовать стихотворение написать, вдруг получится? Вроде неплохо вышло. Была удивлена. Я разговариваю не так, чтобы грамотно, а тут прямо стих!

— И личный блог в Англии начали вести…

— Это было как преодоление себя. Бывают такие психологические моменты, когда ничего не получается, поэтому я ничего не выставляю, замкнута в себе. Думаю, что надо как-то разделять это, если с футболом не получается, это же не значит, что жизнь закончилась. Просто я тогда не играла и было тяжело, я забрасывала блог, в соцсети тоже почти ничего не выкладывала. Такие моменты бывают.

— Ходите к психологу? Помогает?

— Ходила, но уже 4 или 5 месяцев без психолога. Хочу попробовать сама разобраться с собой.