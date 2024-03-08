Игрок «Зенита» Якупова рассказала, как изменился женский футбол в России за последние годы

«Если сравнивать даже, наверное, 2013 год, вот эти все команды, до того как я закончила и вернулась… Вот если сравнивать вот тогда и сейчас, то женский футбол сейчас очень сильно вырос. Тогда, наверное, вот я сейчас смотрю, наверное, это было как-то всё равно, как-то более любительски, как-то всё попроще.



Сейчас уже такое приближенное, ну, не приближенное, сейчас уже команды образовываются в структурах мужских клубов, это вообще профессионально, по-другому всё не так, как было раньше. И это на самом деле очень радует. И финансово растёт. Конечно, всё меняется, всё в лучшую сторону, всё растёт», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».