Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Крылья Советов
ЦСКА
01
Футбол. Первая лига
16:15
Нефтехимик
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
18:30
Ростов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Монпелье
Все события
13:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Зенита» Якупова рассказала, как изменился женский футбол в России за последние годы

Футболистка женской команды «Зенита» и сборной России Лина Якупова рассказала, как изменился женский футбол в России за последние 11 лет.

Игрок «Зенита» Якупова рассказала, как изменился женский футбол в России за последние годы | Источник: Чемпионат.com

«Если сравнивать даже, наверное, 2013 год, вот эти все команды, до того как я закончила и вернулась… Вот если сравнивать вот тогда и сейчас, то женский футбол сейчас очень сильно вырос. Тогда, наверное, вот я сейчас смотрю, наверное, это было как-то всё равно, как-то более любительски, как-то всё попроще.

Сейчас уже такое приближенное, ну, не приближенное, сейчас уже команды образовываются в структурах мужских клубов, это вообще профессионально, по-другому всё не так, как было раньше. И это на самом деле очень радует. И финансово растёт. Конечно, всё меняется, всё в лучшую сторону, всё растёт», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь