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13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Без белья не соглашусь». Футболистка «Зенита» Якупова — об откровенной фотосессии

Российская футболистка «Зенита» Лина Якупова ответила на вопрос, согласилась ли бы она на откровенную фотосессию.

«Без белья не соглашусь». Футболистка «Зенита» Якупова — об откровенной фотосессии | Источник: Чемпионат.com

«Согласилась бы на откровенную фотосессию? Ну, в топовый журнал? Насколько откровенная, смотря. Если в белье, ну почему бы и нет? У меня офигенное тело. Если без белья, нет», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

Лине Якуповой 33 года, за «Зенит» универсальная футболистка, способная выступать в полузащите и нападении, играет с 2021-го. В сборной России Лина дебютировала 8 июня 2018 года в отборочном матче чемпионата мира с Англией. Суммарно за женскую команду сине-бело-голубых Якупова провела 79 матчей и забила 10 голов. В составе «Зенита» Лина дважды выигрывала чемпионат России, а также становилась обладательницей Суперкубка страны.

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