«Без белья не соглашусь». Футболистка «Зенита» Якупова — об откровенной фотосессии
Российская футболистка «Зенита» Лина Якупова ответила на вопрос, согласилась ли бы она на откровенную фотосессию.
Российская футболистка «Зенита» Лина Якупова ответила на вопрос, согласилась ли бы она на откровенную фотосессию.
«Согласилась бы на откровенную фотосессию? Ну, в топовый журнал? Насколько откровенная, смотря. Если в белье, ну почему бы и нет? У меня офигенное тело. Если без белья, нет», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».
Лине Якуповой 33 года, за «Зенит» универсальная футболистка, способная выступать в полузащите и нападении, играет с 2021-го. В сборной России Лина дебютировала 8 июня 2018 года в отборочном матче чемпионата мира с Англией. Суммарно за женскую команду сине-бело-голубых Якупова провела 79 матчей и забила 10 голов. В составе «Зенита» Лина дважды выигрывала чемпионат России, а также становилась обладательницей Суперкубка страны.