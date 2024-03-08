«Без белья не соглашусь». Футболистка «Зенита» Якупова — об откровенной фотосессии

«Согласилась бы на откровенную фотосессию? Ну, в топовый журнал? Насколько откровенная, смотря. Если в белье, ну почему бы и нет? У меня офигенное тело. Если без белья, нет», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».