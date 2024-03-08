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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси ударили шипами в икроножную мышцу в игре с «Нэшвиллом». Лео доиграл матч, Мартино сказал, что он в порядке

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2) в первом матче финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Месси получил удар шипами по икроножной мышце, Лео доиграл матч с «Нэшвиллом». Тренер «Интер Майами» сказал, что игрок в порядке | Источник: Sports.Ru

На 77‑й минуте игры защитник «Нэшвилла» Лукас Макнафтон ударил Месси шипами по икроножной мышце.

Аргентинец несколько минут находился на газоне, однако смог продолжить игру.

«Лео остался на поле до конца игры. Он устал и истощен, поэтому он ходил на массаж. Но с ним все в порядке», — сказал главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

Фото: скриншот трансляции.

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