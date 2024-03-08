Месси ударили шипами в икроножную мышцу в игре с «Нэшвиллом». Лео доиграл матч, Мартино сказал, что он в порядке

Месси получил удар шипами по икроножной мышце, Лео доиграл матч с «Нэшвиллом». Тренер «Интер Майами» сказал, что игрок в порядке | Источник:

«Лео остался на поле до конца игры. Он устал и истощен, поэтому он ходил на массаж. Но с ним все в порядке», — сказал главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.