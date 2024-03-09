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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Тер Стеген провел 400-й матч за «Барселону». Среди иностранцев больше лишь у Месси и Алвеса, среди вратарей — у Вальдеса и Субисарреты

Теперь на счету немецкого футболиста 400 игр в составе «Барселоны».

Среди иностранных игроков больше провели только Лионель Месси (778) и Дани Алвес (408), среди вратарей — Виктор Вальдес (535) и Андони Субисаррета (410).

Тер Стеген представляет «блауграну» с 2014 года. Его статистику можно изучить здесь.

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