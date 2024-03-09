Тер Стеген провел 400-й матч за «Барселону». Среди иностранцев больше лишь у Месси и Алвеса, среди вратарей — у Вальдеса и Субисарреты
Теперь на счету немецкого футболиста 400 игр в составе «Барселоны».
Теперь на счету немецкого футболиста 400 игр в составе «Барселоны».
Среди иностранных игроков больше провели только Лионель Месси (778) и Дани Алвес (408), среди вратарей — Виктор Вальдес (535) и Андони Субисаррета (410).
Тер Стеген представляет «блауграну» с 2014 года. Его статистику можно изучить здесь.