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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

«?????????». Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Риядом»

«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Рияд» на выезде со счетом 3:1 в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

«?????????». Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Риядом» | Источник: Sports.Ru

На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей после падения игрока «Аль-Хилаля» в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было. Рубен Невеш реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал видео этого эпизода серией смеющихся эмодзи: «?????????».

«Аль-Хилаль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 65 очков. «Аль-Наср» отстает на 12 баллов за 7 туров до завершения соревнования.

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