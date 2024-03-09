«?????????». Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Риядом»
«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Рияд» на выезде со счетом 3:1 в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Рияд» на выезде со счетом 3:1 в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей после падения игрока «Аль-Хилаля» в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было. Рубен Невеш реализовал 11-метровый и сравнял счет.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал видео этого эпизода серией смеющихся эмодзи: «?????????».
«Аль-Хилаль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 65 очков. «Аль-Наср» отстает на 12 баллов за 7 туров до завершения соревнования.