«?????????». Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Риядом» | Источник:

На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей после падения игрока «Аль-Хилаля» в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было. Рубен Невеш реализовал 11-метровый и сравнял счет.