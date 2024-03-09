Умер бывший судья ФИФА Алексей Спирин

ТАСС, 9 марта. Самый молодой арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) в истории советского футбола Алексей Спирин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Спирин провел более 50 международных матчей, работал на чемпионате мира 1990 года, чемпионате Европы (1992) и Олимпийских играх (1988). После завершения карьеры арбитра работал в РФС, в том числе в должности генерального секретаря.