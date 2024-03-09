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18:15 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший судья ФИФА Алексей Спирин

Ему было 72 года.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 марта. Самый молодой арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) в истории советского футбола Алексей Спирин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сообщается, что Спирин скончался 31 января.

Спирин провел более 50 международных матчей, работал на чемпионате мира 1990 года, чемпионате Европы (1992) и Олимпийских играх (1988). После завершения карьеры арбитра работал в РФС, в том числе в должности генерального секретаря.

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