Пойет о голосовании за Месси на The Best: «В УЕФА я голосовал за Холанда, в ФИФА — за Месси. Иногда, исходишь из того, что происходит в последние месяцы» | Источник: Sports.Ru

Когда я голосовал в УЕФА, я голосовал за Эрлинга Холанда (Холанда, Килиана Мбаппе и Месси — Sports), потому что в УЕФА Месси не проявил себя.

А когда я голосовал в ФИФА (за Месси, Холанда и Мбаппе — Sports), я голосовал на уровне сборных, когда Месси выиграл чемпионат мира, хотя он был в декабре предыдущего года.