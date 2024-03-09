Пойет о голосовании за Месси на The Best: «В УЕФА я голосовал за Холанда, в ФИФА — за Месси. Иногда, исходишь из того, что происходит в последние месяцы»
"Я не собираюсь говорить, что совершил ошибку. Я разделил УЕФА и ФИФА.
"Я не собираюсь говорить, что совершил ошибку. Я разделил УЕФА и ФИФА.
Когда я голосовал в УЕФА, я голосовал за Эрлинга Холанда (Холанда, Килиана Мбаппе и Месси — Sports), потому что в УЕФА Месси не проявил себя.
А когда я голосовал в ФИФА (за Месси, Холанда и Мбаппе — Sports), я голосовал на уровне сборных, когда Месси выиграл чемпионат мира, хотя он был в декабре предыдущего года.
В этом вся разница. Иногда ты решаешь, как голосовать, исходя из того, что происходит в последние месяц или три. Когда выигрываешь все — то, что Холанд сделал на европейском уровне, — это ставит тебя на ступень выше«, — сказал экс-игрок “Челси” и сборной Уругвая, тренирующий сборную Греции, Пойет.