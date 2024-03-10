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01:57 (мск), источник: Sports.Ru

Пойет о Мбаппе: «Когда играешь против Аргентины, следишь за Месси, против Франции — за Килианом. Он превращается в машину, должен стать игроком Евро-2024»

— Есть игроки, на которых нужно обращать внимание. Если вы играете против Аргентины, вы должны обратить внимание на Месси, но не забывая остальных. Если вы играете против Франции, вы должны следить за Мбаппе.

Пойет о Мбаппе: «Когда играешь против Аргентины, следишь за Месси, против Франции — за Килианом. Он превращается в машину, должен стать игроком Евро-2024» | Источник: Sports.Ru

В игре наступает время, когда Мбаппе говорит: «Это мой момент». И он начинает влиять на игру, и то, как он это делает, просто потрясающе.

Это может произойти в любой момент. Иногда думаешь: «Идет 70-я минута, а Мбаппе все нет». Но когда он начинает, то превращается в машину. Он убивает вас. Действительно, когда он выходит на этот уровень, его очень трудно остановить. Ты устаешь, а он на высоте.

Он должен стать игроком этого Евро, тем более без Холанда.

— Похоже, что он будет играть за мадридский «Реал».

— Я думал об этом еще два года назад, когда он продлевал контракт. Я был убежден. И вдруг все сорвалось, я спросил: что случилось?

Такое случалось со мной и с другими игроками, не такого уровня, как Мбаппе, но их очень критиковали в Англии, когда они переходили в «Манчестер Сити». Они говорили только о деньгах. Люди ничего не понимают. Очень легко говорить о деньгах. Команды, которые выигрывают больше всех, платят больше всех.

Очень редко выигрывают те, кто платит меньше всех. Такое случается раз в пятьдесят лет. Уокер покинул «Тоттенхэм» и перешел в «Сити». Он перешел из-за денег? Он хотел побеждать. Это моменты, которые знаменуют всю жизнь.

Когда появляется «Реал Мадрид»… Что может быть лучше для победы? Не только чемпионат, но и Лига чемпионов. Он сделал ставку на другие вещи и принял решение. Но теперь дождется ли его президент Перес? — сказал Пойет.

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