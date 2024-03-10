Пойет о Мбаппе: «Когда играешь против Аргентины, следишь за Месси, против Франции — за Килианом. Он превращается в машину, должен стать игроком Евро-2024» | Источник: Sports.Ru

В игре наступает время, когда Мбаппе говорит: «Это мой момент». И он начинает влиять на игру, и то, как он это делает, просто потрясающе.

Это может произойти в любой момент. Иногда думаешь: «Идет 70-я минута, а Мбаппе все нет». Но когда он начинает, то превращается в машину. Он убивает вас. Действительно, когда он выходит на этот уровень, его очень трудно остановить. Ты устаешь, а он на высоте.

Он должен стать игроком этого Евро, тем более без Холанда.

— Похоже, что он будет играть за мадридский «Реал».

— Я думал об этом еще два года назад, когда он продлевал контракт. Я был убежден. И вдруг все сорвалось, я спросил: что случилось?

Такое случалось со мной и с другими игроками, не такого уровня, как Мбаппе, но их очень критиковали в Англии, когда они переходили в «Манчестер Сити». Они говорили только о деньгах. Люди ничего не понимают. Очень легко говорить о деньгах. Команды, которые выигрывают больше всех, платят больше всех.

Очень редко выигрывают те, кто платит меньше всех. Такое случается раз в пятьдесят лет. Уокер покинул «Тоттенхэм» и перешел в «Сити». Он перешел из-за денег? Он хотел побеждать. Это моменты, которые знаменуют всю жизнь.