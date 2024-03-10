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08:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пресс-служба Дани Алвеса опровергла информацию о его самоубийстве

Пресс-служба футболиста Дани Алвеса опровергла информацию о его самоубийстве.

Барселона
Источник: AP 2023

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Представитель пресс-службы отбывающего срок за изнасилование Дани Алвеса опроверг информацию о самоубийстве бывшего футболиста испанской «Барселоны» и сборной Бразилии.

В субботу бразильский журналист Пауло Альбукерке сообщил в соцсети Х, что получил информацию о самоубийстве Алвеса.

«Информацию разместил в своем профиле соцсети Х Пауло Альбукерке из Рио-де-Жанейро. Без всякого основания. Никакой правдивости. Я поговорил с адвокатом, на этого безответственного человека следует подать в суд», — сказал представитель пресс-службы Аказ Феллегер, которого цитирует сайт бразильской радиостанции Itatiaia.

В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера. Прокуратура запросила девять лет тюремного заключения для футболиста, который отверг обвинения в сексуальном насилии, заявив в суде, что половой акт с потерпевшей был по обоюдному согласию и без насилия.

Алвес был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Помимо этого, ему был назначен пятилетний испытательный срок, также на девять лет вводится запрет на приближение к пострадавшей. Алвесу предписано выплатить компенсацию в размере 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки.

Алвесу 40 лет, в составе «Барселоны» он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и бразильские команды «Баия» и «Сан-Паулу».

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