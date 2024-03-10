Как карьеру Леонида Слуцкого спас судья. Памяти Алексея Спирина | Источник: Спорт-Экспресс

Это шок. Алексей Спирин, знаменитый в свое время судья, работавший на чемпионате мира, топ-арбитр советского футбола 1980-х, умер еще 31 января, а известно об этом стало только сегодня. И это при том, что Леша (я к нему, будучи 20-летним пацаном, обращался по имени, без всякого «Николаич», и так с ним общались все) был очень общительным, веселым, контактным. К нему тянулись.

А теперь никто из футбольного мира больше месяца не знал о его смерти.

Как такое возможно в сегодняшнем мире — просто не понимаю. И скорблю. Не по себе от такого.

Посмотрел в WhatsApp — мы с ним последний раз созванивались в конце 2020 года. Потом я писал ему поздравления с праздниками — без ответа.

Он точно не был сухарем и циником. Глядя на такого судью, хотелось верить, что в эту профессию приходят не для того, чтобы брать деньги с клубов.

Это был такой Карасев 30−40 лет назад, позитивное лицо судейской профессии. Только не лысый металлист, а усатый добряк.

Многие знают, что Леонид Слуцкий в своем первом сезоне во второй лиге во главе «Олимпии» из Волгограда врезал по лицу судье матча с саранской «Светотехникой» Николаю Павлову и был дисквалифицирован на полгода. А мог тогда получить и пожизненное. Его не дали благодаря Спирину.

Слуцкий вспоминал:

— Я уже миллион раз говорил спасибо Алексею Спирину, потому что меня хотели дисквалифицировать пожизненно. Судья там реально был неправ, ему как раз и дали пожизненную, он больше никогда не судил. А когда решался вопрос по мне, Спирин встал и сказал: «Это молодой тренер, давайте дадим ему шанс».

Когда я работал в начале 2016-го над биографией Слуцкого, не мог не позвонить Спирину, чтобы уточнить подробности.

— КДК тогда руководил Виктор Марущак, а я, председатель инспекторского комитета РФС, представлял там судейско-инспекторский корпус. Конечно, в моем положении, по идее, надо было защищать судей и требовать принятия самых жестких мер в отношении Слуцкого. Ему действительно грозило очень серьезное наказание вплоть до запрета на профессию. Сейчас не вспомню пофамильно, но были люди, требовавшие этого. Было несколько случаев с пожизненной дисквалификацией.

Но тут все было сложнее. Арбитр допустил очень грубую ошибку, и Леонид Викторович не сдержался, пошел доказывать свою правоту. Но тут важно, что неправильно себя повел местный резервный судья, из Саранска. Помню, что его звали Роман. Будучи совсем невысокого роста, он попытался остановить Слуцкого, причем вступив с ним в физический контакт, да еще и, по-моему, в пределах технической зоны. А ты поди такую махину останови!

Конечно, Лёня его продавил и направился к главному арбитру. Это выглядело комично. Я тогда шутил, что Моська пыталась залезть на Слона. Мы этот эпизод потом даже показывали судьям на сборах, как делать нельзя. Все смеялись.

Это поспособствовало тому, что дисциплинарный комитет принял более мягкое решение. Потому что резервный судья, проявив ненужную агрессию, Слуцкого спровоцировал. Поведение этого человека было неадекватным и не соответствовало тем требованиям, которые мы предъявляем резервным судьям. Ему просто надо было встать и указать Слуцкому на его место в технической зоне. Я хорошо видел всю эту ситуацию на видеозаписи и понимал, что повод для возмущения у Слуцкого был.

Тогда он был неизвестен, и никто не знал, что вырастет даже в тренера премьер-лиги. Это был его — и «Олимпии» — дебютный сезон во втором дивизионе. Я и сам Слуцкого первый раз там увидел. Но мне удалось привести доводы, что он не заслуживает самого жесткого наказания.

Тут поспособствовало и его выступление на КДК. Он не просто извинился и признал свои ошибки. Это могло бы и не подействовать — так делали многие. Но все его выступление было очень искренним и интеллигентным — люди поняли, что произошло, и пропитались к нему симпатией. На первое место вышли человеческие качества Леонида. В итоге члены КДК взяли за основу мою оценку и единогласно проголосовали лишь за полугодовую дисквалификацию — меньше быть просто не могло. И правильно сделали, потому что больше Слуцкий никогда и близко не позволял себе агрессии в адрес арбитров.

Главного судью после того эпизода отстранили от работы, а потом перестали привлекать к обслуживанию матчей. Больше он ни одной игры на профессиональном уровне не отработал. Не буду ничего говорить о предвзятости, но качество его работы не соответствовало требованиям даже второй лиги. Оно могло быть связано с неумением, с тем, что я называю ремесленничеством. Отношение этого товарища к своему делу нас не устроило.

Прошло время, я уже и забыл о том эпизоде. И когда спустя годы Леонид Викторович, который рос как тренер и уже работал в премьер-лиге, увидел меня и сказал: «Я помню!» — сначала даже не понял, о чем он. Он напомнил. И тогда я лишний раз понял, насколько это порядочный человек.