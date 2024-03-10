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14:14 (мск), источник: Sport24

Вратарь «Рубина» пропустила курьезный гол между ног практически с центра поля: видео

Вратарь «Рубина» Алиса Мацкевич пропустила курьезный гол в рамках 1-го тура женской футбольной Суперлиги. Произошло это в матче против «Локомотива».

Мацкевич начинала встречу в запасе и вышла после перерыва, когда счет был 2:0 в пользу москвичей. На 62-й минуте игрок «Локомотива» Анна Козюпа практически с центра поля выполнила заброс в штрафную площадь соперника, где не оказалось ни одного партнера по команде.

Ничего не мешало белорусскому вратарю поймать мяч, но голкипер «Рубина» допустила ошибку и пропустила его между ног.

В итоге «Локомотив» добился победы со счетом 3:0.

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