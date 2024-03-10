Футболистки «Минска» в седьмой раз завоевали Суперкубок Беларуси

Сегодня в матче за первый трофей нового сезона подопечные Андрея Пышника одолели на своем поле чемпионок страны футболисток «Динамо-БГУФК» с результатом 1:0. Первая половина встречи прошла с преимуществом хозяек, которые имели несколько хороших возможностей для взятия ворот соперниц. На 26-й минуте им это удалось — после подачи углового ошибкой вратаря Екатерины Ковальчук воспользовалась Ульяна Асаула. Через 10 минут после перерыва счет мог увеличиться, но Ковальчук сумела отразить пенальти в исполнении Мирославы Зубко. В оставшееся игровое время динамовская дружина приложила максимум усилий, чтобы уйти от поражения, но результат не изменился. Для «Минска» это первая за долгие годы победа над «Динамо-БГУФК» во всех турнирах и первый трофей с 2020 года, когда они также взяли Суперкубок.

Динамовская команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны, а их соперницы завоевали серебро национального первенства и играли в кубковом финале.